Мусаев - о Кордобе: многие забывают, что он травмировался не только на чемпионате мира

- Многие забывают, что Кордоба не только на чемпионате мира травмировался, но еще и в мае во время финала Кубка России.
Конечно, тяжело сразу выйти на свой уровень, тем более когда рядом нет привычных партнеров, с которыми полное взаимопонимание, — Сперцяна, Са, травмированного Кривцова. В обновленной команде потяжелее, это естественно, но Джон держит свой уровень. 6 голов в 10 матчах чемпионата — отличный показатель, - цитирует Мусаева "СЭ".
В 14 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на выезде уступил "Краснодару" со счетом 2:4. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Джон Кордоба (дубль), Жоау Батчи и Даниил Уткин, в составе гостей - Матвей Кисляк и Кирилл Глебов. На данный момент "быки" занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 26 набранными очками в своем активе.
В нынешнем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет шесть забитых мячей и одну результативную передачу. Контракт форварда с южанами рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость 33-летнего колумбийца оценивается порталом Transfermarkt в 9 миллионов евро.