"Сейчас на российский футбол большое влияние оказывают санкции, и расширение лиги видится хорошим выходом, чтобы заполнить свободные календарные даты и увеличить количество игр.
Вдобавок по многим клубам сильно ударил отъезд легионеров. Команды потеряли лидеров, но далеко не все оказались в равных условиях. Спортивный принцип нарушен. Будет логично, если в этом сезоне никто не вылетит", - цитирует Жиркова "Чемпионат".
Напомним, ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что на собрании клубов, которое проходило сегодня, большинство проголосовало за увеличение количества команд в РПЛ до 18. С 1998 года чемпионат России состоит из 16 команд.
Кроме того, ранее сообщалось, что клубы также лоббируют введения моратория на вылет в этом сезоне, который позволит всем командам, выступающим сейчас в высшем российском дивизионе, сохранить свои места.
После 22 туров РПЛ "Химки" делят последнее место в РПЛ с "Уфой", но подмосковная команда уступает уфимцам по дополнительным показателям.
Жирков: будет логично, если в этом сезоне никто не вылетит
Защитник "Химок" Юрий Жирков поделился мнением о возможном расширении РПЛ.
Фото: РПЛ