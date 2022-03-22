- Есть ощущение, что уровень упал, но это, конечно, не крах, нет. Мне кажется, легионеры стали чуть послабее, но, повторюсь, говорить о стремительном падении я бы не стал. Скорее всего, уровень серьезно понизится летом, когда разъедутся иностранцы. Те, кто не уехал сейчас, наверняка покинут Россию после окончания сезона, если ничего не изменится. Тогда и чемпионат будет послабее, - передает слова Файзулина Bobsoccer.
7 марта 2022 года стало известно, что ФИФА приняла новые правила временного трудоустройства для легионеров, выступающих в Российской премьер-лиге и УПЛ. Согласно этим правилам, любой легионер команды, выступающей в РПЛ, имеет право в одностороннем порядке приостановить контракт с российским клубом на срок до 30 июня 2022 года. Часть футболистов-иностранцев лиги воспользовалась этой возможностью, от отъезда легионеров сильно пострадали составы "Краснодара", "Ростова", "Рубина", "Химок" и "Урала".
Файзулин: не стал бы говорить, что уровень РПЛ упал. Скорее всего, он серьезно понизится летом
Экс-полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин высказал мнение об уровне Российской премьер-лиги.
Фото: ФК "Зенит"