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Агент Жубала: несмотря на все, что говорится в прессе, мы искренне считаем, что в России все замечательно

Футбольный агент Леонардо Корначини, представляющий интересы защитника "Краснодара" Жубала Жуниора, рассказал об адаптации своего клиента в России.
Фото: ФК "Краснодар"
"Несмотря на все, что говорится в прессе, мы искренне считаем, что в России все замечательно. И мы лично в этом убедились, посетив страну. Тут хороший уровень футбола, есть сильные футболисты в лиге. И Жуниор считает, что в его карьере начинается хорошая глава", - цитирует агента "РБ Спорт".

Жубал перешел в "Краснодар" из французского "Осера" на правах свободного агента - центральный защитник заключил контракт с российским клубом до конца сезона-2026/2027. В минувшем сезоне бразилец провел за французский клуб во всех турнирах 30 матчей и забил 6 мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего футболиста в 2,5 миллионов евро.

Напомним, что "Краснодар" по итогам сезона-2024/2025 впервые в своей истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.

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