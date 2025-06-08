"Несмотря на все, что говорится в прессе, мы искренне считаем, что в России все замечательно. И мы лично в этом убедились, посетив страну. Тут хороший уровень футбола, есть сильные футболисты в лиге. И Жуниор считает, что в его карьере начинается хорошая глава", - цитирует агента "РБ Спорт".
Жубал перешел в "Краснодар" из французского "Осера" на правах свободного агента - центральный защитник заключил контракт с российским клубом до конца сезона-2026/2027. В минувшем сезоне бразилец провел за французский клуб во всех турнирах 30 матчей и забил 6 мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего футболиста в 2,5 миллионов евро.
Напомним, что "Краснодар" по итогам сезона-2024/2025 впервые в своей истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.
Агент Жубала: несмотря на все, что говорится в прессе, мы искренне считаем, что в России все замечательно
Футбольный агент Леонардо Корначини, представляющий интересы защитника "Краснодара" Жубала Жуниора, рассказал об адаптации своего клиента в России.
Фото: ФК "Краснодар"