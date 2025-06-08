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Пальцев: у меня есть желании и амбиции играть в топ-клубе

Защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев рассказал о своем будущем.
Фото: "Динамо" Махачкала
"Интерес московского "Динамо" и "Краснодара"? Только в новостях об этом слышал. Агент мне ничего не говорил об этих предложениях. Есть ли желание перейти в такие команды? Оно есть у любого молодого игрока. У меня есть желание и амбиции играть в топ-клубе", - цитирует Пальцева "РБ Спорт".

Валентин Пальцев в минувшем сезоне провел за махачкалинское "Динамо" во всех турнирах 34 матча и записал на свой счет 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего защитника в 2,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. На счету футболиста 2 матча в составе сборной России, дебют Пальцева в составе национальной команды состоялся в сентябре 2024 года.

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