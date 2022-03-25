Об этом пишет РБ Спорт.
По информации источника, встреча состоялась несколько недель назад и была посвящена текущей ситуации, в том числе ситуации с финансами и оплатой труда спортсменов. Были объяснены нюансы ситуации, подтверждено действие и исполнение контрактов.
Московский ЦСКА после возобновления РПЛ одержал 4 победы подряд с общим счетом 11:2. Подопечные Алексея Березуцкого в таблице чемпионата России занимают 3-е место, набрав в 22 матчах 42 очка. На 1 очко армейцы отстают от "Динамо", от "Зенита" отставание составляет 6 очков.
Ближайший матч ЦСКА проведет 3 апреля против "Урала". Игра на "ВЭБ Арене" начнется в 16:30 мск.
СМИ: глава совета директоров ЦСКА провел встречу с игроками армейского клуба
Глава совета директоров ЦСКА Максим Орешкин провел встречу с игроками команды.
Фото: РПЛ