— Для того чтобы развивать футбол по всей стране, в РПЛ должно быть как можно больше клубов. Корреляция простая: если в каком-либо регионе есть команда Премьер-лиги – получает импульс детско-юношеский и взрослый футбол, — приводит слова Игонина Bobsoccer.
Напомним, ранее сообщалось, что Российская Премьер-Лига может быть расширена с 16 до 18 команд. Однако Исполком Российского футбольного союза принял решение приостановить обсуждение этого вопроса как минимум до конца сезона.
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Игонин объяснил, почему выступает за расширение РПЛ
Бывший футболист "Зенита" Алексей Игонин выступает за расширение РПЛ.
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