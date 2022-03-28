Напомним, ранее стало известно, что Ракицкий сыграл за харьковский "Металлист" в товарищеском матче.
"Каждый человек делает так, как думает. Я думаю, что Ракицкий мог бы играть в Европе. Он может играть в любой команде. Я бы сказал, что он может играть в Германии или Англии. Почему нет? Это очень сильный защитник", - цитирует Петржелу "СЭ".
2 марта, защитник Ярослав Ракицкий покинул петербургский "Зенит". За петербургский клуб украинец выступал с 2019 года. Всего за "Зенит" 32-летний футболист сыграл в 108 матчах и забил 7 мячей.
С 2009 по 2019 год Ракицкий защищал цвета донецкого "Шахтера". В составе сборной Украины Ярослав провел 54 матча, в которых забил 4 гола.
Экс-защитник "Зенита" Ракицкий сыграл за харьковский "Металлист" в товарищеском матче
Петржела: Ракицкий способен выступать в Европе
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о будущем украинского защитника Ярослава Ракицкого.
Фото: ФК "Зенит"