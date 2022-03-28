"Удивительно читать журналистов, которые раньше писали: "Федун, отдай "Спартак". Пусть Авен купит, он точно знает, как надо". Ну и где все, кто должен был по мнению оголтелой толпы привести "Спартак" к величию? Жалуются на весь мир из Лондона, что нет денег на оплату труда домашнего персонала" - приводит слова Салиховой "СЭ".
Напомним, ранее член исполкома РФС Владимир Афанасьев рассказал, что на очередном заседании исполкома владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что потерял 99% своего состояния. Леонид Федун стал владельцем "Спартака" в 2004-м году. С того момента клуб один раз стал чемпионом России и один раз завоевал Суперкубок страны.
В нынешнем сезоне "Спартак" после 22 туров занимает девятое место в РПЛ. В активе красно-белых 27 очков. Ближайший матч "Спартак" проведет 2 апреля против "Локомотива". Кроме того, "Спартак" пробился в плей-офф Лиги Европы, но покинул розыгрыш из-за отстранения всех российских команд от турниров под эгидой УЕФА.
Салихова: ну и где все, кто должен был привести "Спартак" к величию? Жалуются из Лондона
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась по поводу призывов к бизнесмену продать московский клуб.
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