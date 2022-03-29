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Тошич: верю, что российские клубы вернут в еврокубки. Надеюсь, что все решится позитивно

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался об отстранении российских команд от соревнований.
Фото: "СЭ"
"Ситуация с отстранением российского футбола от соревнований? Футболисты должны быть терпеливыми и подождать, когда все это закончится. Верю, что российские клубы вернут в еврокубки, и они будут бороться за самые высокие места. Надеюсь, что все решится позитивно", - цитирует Тошича "РБ Спорт".

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от всех матчей и турниров под эгидой организаций. В связи с этим сборная России не сыграла в стыковых матчах к ЧМ-2022, где должна была встретиться с Польшей.

Кроме того, "Спартак" не сумел сыграть в 1/8 Лиги Европы против немецкого "РБ Лейпциг", хотя пробился в плей-офф, заняв первое место на групповой стадии турнира.


Теги: Тошич
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