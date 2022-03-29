"Мне нравится, как играет нынешний ЦСКА. Зимой армейцы качественно усилились — новички сразу дают результат. Сейчас мы видим тот ЦСКА, который нравится болельщикам. Я очень рад, что команда идет по тому пути, который мы так ждали. Надеюсь, скоро ЦСКА станет снова лучшим клубом России. Есть хорошие шансы, что они догонят "Зенит" в этом сезоне", - цитирует Тошича "РБ Спорт".
ЦСКА одержал пять побед в пяти матчах после возобновления сезона. После 22 туров "армейцы" занимают третье место в РПЛ, отставая на одно очко от "Динамо", идущего вторым. Отставание от "Зенита", который занимает первое место в чемпионате России, составляет шесть очков. Ранее Алексея Березуцкого признали лучшим тренером февраля-марта в РПЛ.
Тошич: мне нравится, как играет нынешний ЦСКА. Есть хорошие шансы, что они догонят "Зенит" в этом сезоне
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о нынешнем уровне его бывшей команды.
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