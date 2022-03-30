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Лунев сравнил немецких и российских судей

Вратарь "Байера" Андрей Лунев высказался о судействе в чемпионатах Германии и России.
Фото: Getty Images
— Здесь более или менее ровно судят. Дают играть в обе стороны. Если у нас за определенный момент показывают желтую карточку — то здесь никакой реакции. Если только провокация со стороны футболистов или болельщиков, — рассказал Лунев в своем телеграм-канале.

30-летний Лунев начинал карьеру в академии московского "Торпедо". Также футболист играл в составе "Истры", "Калуги", "Сатурна". В 2015 году Лунев перешёл в "Уфу", из которой через два года в состав "Зенита" из Санкт-Петербурга. Вместе с сине-бело-голубыми вратарь выиграл три чемпионства в России, а также Кубок страны.


Теги: Байер Зенит Лунев Бундеслига
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