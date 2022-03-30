- Слухи. Кварацхелия не входит в наши планы, - передает слова Джинтоли Sport24.
Ранее стало известно, что 21-летний грузинский вингер "Рубина" Хвича Кварацхелия приостановил контракт с казанцами и подписал временное соглашение с батумским "Динамо", за которое будет выступать до конца текущего сезона. Контракт Кварацхелии с "Рубином" рассчитан до лета 2024 года.
В "Наполи" отреагировали на информацию об интересе к Кварацхелии
Спортивный директор "Наполи" Кристиано Джинтоли прокомментировал информацию о том, что хавбек "Рубина" Хвича Кварацхелия, временно играющий в батумском "Динамо", может перейти в его клуб.
Фото: ФК "Рубин"