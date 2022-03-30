Полузащитник "Ростова" Гигович подпишет временный контракт с "Хельсинборгом"

Агент полузащитника "Ростова" Армина Гиговича Харис Скендерович сообщил, что футболист подпишет контракт до конца сезона со шведским "Хельсинборгом".

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Ранее стало известно, что 19-летний полузащитник "Ростова" Армин Гигович приостановил контракт с желто-синими до конца сезона в соответствии с правилами ФИФА о временном трудоустройстве легионеров Российской премьер-лиги. В текущем сезоне на счету Гиговича 13 матчей за клуб в чемпионате России и 1 результативная передача. - Да, Армин подписывает контракт с "Хельсинборгом", так и есть. Соглашение будет действовать до 30 июня, - передает слова Скендеровича " РБ Спорт ".Ранее стало известно, что 19-летний полузащитник "Ростова" Армин Гигович приостановил контракт с желто-синими до конца сезона в соответствии с правилами ФИФА о временном трудоустройстве легионеров Российской премьер-лиги. В текущем сезоне на счету Гиговича 13 матчей за клуб в чемпионате России и 1 результативная передача.