Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук стал участником дорожно-транспортного происшествия по пути на тренировку команды, сообщают СМИ.
По данным источника, в ДТП никто серьезно не пострадал, однако Тимощук пропустит из-за этой аварии тренировочное занятие сине-бело-голубых.
43-летний украинский специалист Анатолий Тимощук с марта 2017 года входит в состав тренерского штаба "Зенита", во времена игровой карьеры он также продолжительное время выступал за петербуржцев.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: Тимощук попал в ДТП и пропустит тренировку "Зенита"
По данным источника, тренер "Зенита" Анатолий Тимощук стал участником ДТП без тяжелых последствий по дороге на тренировку сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"