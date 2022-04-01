Самедов — о Черышеве в "Спартаке": Денис мог бы взять на себя некоторые оборонительные задачи

— Черышев бы усилил "Спартак". Это хороший игрок. Он мог бы даже взять на себя некоторые оборонительные задачи, — приводит слова Самедова Metaratings.
31-летний Черышев выступает за "Валенсию" с 2018 года. В нынешнем сезоне на счету российского полузащитника участие в 14 матчах во всех турнирах, один забитый мяч и две результативные передачи.
Соглашение между "Валенсией" и Черышевым истекает в конце текущего сезона.
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Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов прокомментировал информацию о возможном переходе в московскую команду игрока "Валенсии" Дениса Черышева.
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