"Приехал на тренировку, спросил: "Где главный тренер?" Мне сказали, что он нас покинул. Даже не попрощался с командой. Честно, думал о том, что он мог бы попрощаться, организовать ужин для команды, объяснить ситуацию. То, как он себя повел, — это некрасиво. Каждый человек поступает так, как хочет", - цитирует Баринова "СЭ".
Напомним, в начале марта этого года стало известно, что Маркус Гисдоль покидает пост главного тренера "Локомотива". Он работал в клубе с октября прошлого года. За это время команда под его руководством выиграла 37% матчей в РПЛ, что стало худшим результатом в истории клуба. После ухода Гисдоля исполняющим обязанности главного тренера был назначен его бывший ассистент Марвин Комппер.
На счету Дмитрия Баринова в нынешнем сезоне 18 матчей в РПЛ, в которых он отметился двумя результативными передачами. Его контракт с "Локомотивом" действует до лета 2023 года.
Баринов: то, как себя повел Гисдоль - это некрасиво. Он даже не попрощался с командой
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал, как экс-наставник красно-зеленых Маркус Гисдоль покидал клуб.
Фото: ФК "Локомотив"