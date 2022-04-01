"Легионеры... Я был сторонником качественных легионеров в РПЛ. Сейчас они уехали, но паники нет. Есть шанс у наших парней.
Может быть, допущу такое выражение – может, и лучше, что они уехали. Зато будем больше внимание обращаться на своих. В стране 150 миллионов. Будет больше шансов у российских игроков", - цитирует Юрана "СЭ".
Напомним, ранее ФИФА предоставила разрешение всем легионерам, которые выступают в РПЛ, приостановить свои контракты с клубами до конца июня этого года. В связи с этим РПЛ покинуло уже несколько иностранных футболистов. Среди них и игроки "Химок": Филип Дагерстол, Бруно Виана и Дидье Ламкель Зе. Причем последние двое были арендованы в клуб зимой.
Сегодня "Химки" в гостях переиграли "Рубин" (3:2), что позволило команде впервые с ноября выбраться из зоны вылета РПЛ. В активе подопечных Сергея Юрана 21 очко после 23 туров.
Юран: может, и лучше, что легионеры уехали. Будет больше шансов у российских игроков
Главный тренер "Химок" Сергей Юран прокомментировал отъезд легионеров из РПЛ.
Фото: РПЛ