"Останется ли Эрик в России и "Урале"? Он чувствует себя очень хорошо в России и у него контракт еще на два года с клубом. Думаю, у него есть желание перейти в российский топ-клуб", - цитирует Драгоша Sport24.
Эрик Бикфалви выступает за "Урал" с 2017 года. В прошедшем сезоне румынский полузащитник провел 28 матчей в РПЛ, в которых забил десять голов и отдал две результативные передачи.
Контракт 34-летнего полузащитника с екатеринбуржцами рассчитан до лета 2023 года. Ранее он выступал за "Томь", "Волынь", румынские "Динамо" и "Стяуа". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бикфалви в 1 млн евро.
Агент Бикфалви: Эрик хочет перейти в топ-клуб РПЛ
Агент Даниель Драгош, представляющий интересы полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви, заявил, что его клиент хотел бы попробовать силы в топ-команде.
Фото: РПЛ