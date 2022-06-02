"РФС определится с местом проведения, для того чтобы это было комфортно, уютно, доступно. И чтобы баланс интересов участвующих в суперфинале "Зенита" и "Спартака" тоже был выдержан", - приводит слова Матыцина "СЭ".
В матче за Суперкубок России-2022 встретятся петербургский "Зенит", который стал чемпионом страны в минувшем сезоне, и московский "Спартак", выигравший Кубок России.
По информации СМИ этот матч должен пройти 9 июля. В числе претендентов на проведение игры Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Калининград, Москва и Санкт-Петербург.
Место проведения Суперкубка России будет выбрано с учетом баланса интересов "Зенита" и "Спартака"
Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос о месте проведения матча за Суперкубок России-2022 между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: РФС