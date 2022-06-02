"Вернется ли Педро в "Спартак"? На данный момент никакой конкретики нет. Будущее Роши будет решено в июле", - цитирует Бернарда Sport24.
Минувший сезон футболист провел в "Атлетико Паранаэкнсе" на правах аренды. В составе команды бразилец вышел на поле в 39-ти матчах, отметился семью голами и тремя результативными передачами. Соглашение москвичей с Рошей истекает летом 2023 года.
Агент Роши рассказал, когда будет решен вопрос с будущим игрока в "Спартаке"
Агент форварда "Спартака" Педро Роши Хэмилтон Бернард высказался о будущем бразильца в команде.
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