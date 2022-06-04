По информации источника, армейцы отказались от идеи приглашения экс-наставника "Локомотива".
Отмечается, что имя нового главного тренера ЦСКА станет известно до начала первого предсезонного сбора столичного клуба.
Напомним, Николич с 2020 по 2021 год возглавлял московский "Локомотив". Под его руководством "железнодорожники" завоевали Кубок России. В общей сложности под руководством Николича "Локомотив" провел 62 матча, в которых одержал 29 побед, 18 раз сыграл вничью, а также потерпел 15 поражений.
ЦСКА финишировал на 5-м месте в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ), набрав в 30 матчах 50 очков. Сейчас главным тренером армейцев является Алексей Березуцкий.
Источник: Metaratings
СМИ: ЦСКА отказался от кандидатуры Николича на пост главного тренера
Московский ЦСКА не будет приглашать на пост главного тренера сербского специалиста Марко Николича.
Фото: РПЛ