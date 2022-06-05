"Деньги, которые мы получаем от региональных властей, мы не имеем права и никогда не будем тратить на покупку футболистов. Ни на подъемные, ни на компенсации. Я не просто так сказал, что клубы должны стремиться к тому, чтоб зарабатывать самим — как видите, мы стараемся", - цитирует функционера Sport24.
Ранее стало известно, что Российский футбольный союз выдал временную лицензию стадиону "Факела" - у воронежского коллектива есть время устранить все недочеты до 6 июля. Таким образом, клуб получил лицензию РФС-1, необходимую для выступления в Российской Премьер-лиге.
"Факел" завоевал прямую путевку в элитный дивизион, заняв второе место в завершившемся розыгрыше ФНЛ.
Гендиректор "Факела": клубы должны стремиться зарабатывать самим – как видите, мы стараемся
Гендиректор "Факела" Роман Асхабадзе высказался о финансовом состоянии клуба.
Фото: "Чемпионат"