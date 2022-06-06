- Закон о Fan ID является расщеплением общества, потому как на спортивные мероприятия ходят все. Объединения болельщиков, структурированные болельщики, фан-движения, просто любители спорта, которые посещают спортивные события спонтанно: захотели сходить на матч – купили билеты. Теперь, согласно закону, надо обратиться в МФЦ, подать заявку. У нас и так дела с посещаемостью не слава богу. Учитывая, что наши спортивные клубы не участвуют в международных соревнованиях, сохранить болельщиков очень важно, - передает слова Ющенко Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что группа депутатов Государственной Думы от фракции КПРФ внесла на рассмотрение законопроект об отмене системы персонализированного учета болельщиков, более известной как Fan ID, однако этот законопроект не был поддержан Правительством Российской Федерации. Закон о введении в действие системы Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года, при этом так и не определен законодательно точный перечень соревнований и даже видов спорта, на которых эта система должна применяться. Организованные объединения болельщиков клубов РПЛ заявили о бойкоте матчей чемпионата России в случае начала применения системы Fan ID.
Депутат Ющенко: закон о Fan ID является расщеплением общества
Депутат Государственной Думы РФ Александр Ющенко, ставший одним из инициаторов законопроекта об отмене Fan ID, прокомментировал влияние этой системы на посещаемость футбольных матчей.
Фото: Sportbox