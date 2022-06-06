- Почему "Спартак" отпустил Бакаева бесплатно? В этом клубе сейчас работают люди, которым не слишком интересны результаты команды, ими руководит желание заработать. Руководство "Спартака" часто допускает ошибки с трансферами. Что ждет Бакаева в "Зените"? Думаю, всё у него будет хорошо, как и у других футболистов, которые шли по данному маршруту - Погребняка и Дзюбы, - цитирует Червиченко "РБ Спорт".
В прошедшем сезоне 25-летний воспитанник "Спартака" атакующий полузащитник Зелимхан Бакаев провел 36 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил в них 3 гола и выполнил 8 результативных передач. По завершении сезона хавбек покинул клуб на правах свободного агента в связи с истечением срока действия контракта. Ранее появилась информация о возможном переходе Бакаева в "Зенит".
Червиченко: Бакаев будет в основе "Зенита", несмотря на наличие качественных легионеров. Он перспективнее Ерохина
Червиченко - об уходе Бакаева: руководство "Спартака" часто допускает ошибки с трансферами
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал уход из клуба воспитанника красно-белых полузащитника Зелимхана Бакаева.
Фото: ФК "Спартак"