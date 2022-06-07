- У нас в планах очень много футболистов. Кротов один из них. Он в поле нашего зрения, он нам интересен. Мы с ним ведем переговоры, - передает слова Измайлова "Чемпионат".
29-летний нападающий Вячеслав Кротов стал игроком "Уфы" в августе 2015 года, перейдя из московского "Спартака". Всего в башкирском клубе Кротов сыграл в 167 матчах, забил 14 голов и отдал 17 голевых передач. В прошедшем сезоне Кротов 5 раз ассистировал свои партнерам в 27 матчах во всех турнирах, не отметившись забитыми мячами. По завершении сезона форвард покинул "Уфу" в связи с истечением срока контракта. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кротова в 500 тысяч евро.
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"Нижний Новгород" может подписать экс-нападающего "Уфы" Кротова
Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов рассказал о трансферных переговорах волжан с бывшим форвардом "Уфы" Вячеславом Кротовым.
Фото: ФК "Уфа"