- Тема с тем, что мы фарм-клуб "Зенита", давно мусолится, но "Сочи" уже давно проявил себя. Сколько очков они отняли у "Зенита"? И о чем это говорит? Мы здесь, в Оренбурге, казаки, поэтому с нами будет сложно. Будем обыгрывать "Зенит", по крайней мере, стремиться к этому. Понимаю их уровень и наш, но футбол есть футбол, - передает слова Еремякина "РБ Спорт".
После третьего места в итоговой турнирной таблице Футбольной национальной лиги и победы в стыковых матчах над "Уфой" (2:2, 2:1) "Оренбург" вернулся в Российскую премьер-лигу после двухлетнего отсутствия. Во всех 6 очных встречах между уральцами и чемпионом страны "Зенитом" до настоящего момента одерживали победы петербуржцы. "Сочи", у которого ранее также была провальная статистика встреч с сине-бело-голубыми, в прошедшем сезоне отобрал у них 5 очков, победив на выезде (2:1) и сыграв вничью дома (0:0).
Президент "Оренбурга": тема "фарм-клуба" давно мусолится. Будем обыгрывать "Зенит", по крайней мере, стремиться к этому
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин высказался на тему взаимоотношений своего клуба с "Зенитом".
Фото: РПЛ