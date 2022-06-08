Ранее сегодня СМИ сообщили, что игра с высокой долей вероятности пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". После этого появилась информация, что "Спартак" может проигнорировать эту игру.
"Как решат, там и будем играть. Наше дело - выходить на поле. Мне хотелось бы снова сыграть в "Лужниках", очень понравилось там на финале Кубка России. Мне без разницы, где пройдет Суперкубок. Готов играть где угодно, о бойкоте никто не думает", - сказал Игнатов.
Полузащитник Михаил Игнатов в завершившемся сезоне провел 34 матча за "Спартак" во всех турнирах, на его счету 1 гол и 4 результативные передачи. Контракт Игнатова с красно-белыми рассчитан до конца 2025 года.
"Спартак" в РПЛ финишировал на 10-м месте, а также стал обладателем Кубка России.
Источник: РИА Новости
Игнатов - о Суперкубке: мне хотелось бы снова сыграть в "Лужниках"
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов высказался о ситуации вокруг места проведения матча за Суперкубок России против "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"