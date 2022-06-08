"В данный момент он не согласился бы [возглавить клуб РПЛ] … И все же он работал в Украине, так что в этом нет смысла, согласитесь", - цитирует агента "РБ Спорт".
Фонсека с 2016 по 2019 год возглавлял украинский "Шахтер". Под его руководством команда трижды становилась чемпионом страны.
Последним местом работы португальца стала «Рома», которую он тренировал с 2019 по 2021 год.
В январе в СМИ появилась информация, что Фонсека входит в сферу интересов "Краснодара", но представитель специалиста слухи опроверг.
Агент Фонсеки: Паулу не согласился бы возглавить клуб из России – он работал в Украине
Агент тренера Паулу Фонсеки Марко Абреу оценил вероятность продолжения карьеры специалиста в России.
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