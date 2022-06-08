"Думаю, Российскому футбольному союзу надо возобновить работу по вхождению крымских команд в состав РПЛ и одновременно начать переговоры по этому вопросу с УЕФА. В спорте пора переходить из обороны в наступление, руководствуясь, в первую очередь, нашими национальными интересами", - цитирует депутата ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что Крым, ДНР и ЛНР могут создать объединенный чемпионат, в котором также примут участие команды из Херсона, Мелитополя и Абхазии.
В Крымском футбольном союзе слухи комментировать отказались. На данном моменте восемь клубов полуострова принимают участие в футбольном чемпионате Крыма.
Депутат Госдумы Пайкин – о принятии клубов Крыма в РФС: пора переходить в наступление
Депутат Госдумы РФ Борис Пайкин обратился к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой принять крымские клубы в состав организации.
Фото: сайт ЛДПР