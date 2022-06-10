- "Спартак" - чемпион России по нытью. Они постоянно жалуются и бунтуют, какие-то угрозы снятием придумывают. Ну к чему весь этот сыр-бор? Сыграют в Санкт-Петербурге, если РФС назначит матч там, никуда не денутся. Надо же на поле всё выяснять, а не до матча назначать победителей и проигравших. Такой большой и великий клуб капризное поведение точно не красит, - передает слова Канчельскиса Sport24.
Ранее жена владельца "Спартака" Зарема Салихова в своей авторской колонке призвала отдать Суперкубок "Зениту" на вечное хранение из-за планов РФС провести матч за Суперкубок на домашнем стадионе сине-бело-голубых "Газпром Арена". Также появлялась информация, что красно-белые могут бойкотировать матч за Суперкубок в случае выбора Санкт-Петербурга местом его проведения.
Зарема: пусть "Зенит" сразу забирает Суперкубок на вечное хранение и золотые медали на 10 лет вперед
РФС утвердил дату и место проведения Суперкубка России-2022
Канчельскис: "Спартак" - чемпион России по нытью. Сыграют Суперкубок в Санкт-Петербурге, никуда не денутся
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал позицию руководства "Спартака" по отношению к месту проведения Суперкубка России-2022.
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