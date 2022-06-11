"Базель" доволен, что избавился от этого тренера… Для "Базеля" серебро — это неудача. Хотелось бы посоветовать Каттани меньше прославлять этого тренера. Громкие слова вызывают обратную реакцию. В Швейцарии и Греции шокированы тем, что этот тренер возглавил "Спартак". В Испании тоже никто не знает Абаскаля", - цитирует специалиста "РИА Новости".
Ранее в "Спартаке" объявили о назначении Гильермо Абаскаля главным тренером красно-белых. До этого наставником команды являлся Паоло Ваноли, с которым москвичи завоевали первый за последние 19 лет кубок России. Сезон Российской Премьер-лиги "Спартак" завершил на 10-м месте – в активе команды 38 очков в 30-ти матчах.
Селюк: "Базель" доволен, что избавился от Абаскаля – в Швейцарии шокированы, что он возглавил "Спартак"
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера "Спартака".
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