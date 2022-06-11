"Олег Шатов — особый человек и для меня, и для нашего клуба. Все будет зависеть, конечно же, от его решения. Думаю, он все-таки останется с нами, потому что "Урал" для него не пустое место. Я надеюсь, что он с Ильей Помазуном продолжат выступать в Екатеринбурге", - цитирует Иванова "СЭ".
Напомним, Шатов приостанавливал карьеру в ноябре прошлого года. Тогда он выступал за казанский "Рубин". Спустя несколько месяцев он подписал контракт с "Уралом", в котором начинал профессиональную карьеру. Срок его соглашения с екатеринбуржцами подходит к завершению в конце июня.
В нынешнем сезоне Шатов провел 14 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего полузащитника в 1,2 млн евро.
"Думаю, Шатов останется. Для него "Урал" не пустое место". Иванов - о будущем игрока
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о будущем полузащитника екатеринбуржцев Олега Шатова.
Фото: ФК "Урал"