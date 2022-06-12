"Многим ребятам предложили контракты. Сейчас вроде на финишной прямой. Мне тоже предложили новое соглашение? Определенное продление – да. Сейчас в Самаре большой футбольный проект, во многом он связан со мной. Есть интерес не только ко мне или к кому-то из ребят, а к целой группе. Это касается и всего тренерского штаба, футболистов. Для меня это важно", - цитирует Осинькина "РБ Спорт".
Игорь Осинькин возглавляет "Крылья Советов" с лета 2020 года. Под его руководством самарцы вышли в РПЛ. В завершившемся сезоне самарцы заняли восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Осинькина набрала 41 очко.
До "Крыльев" Осинькин тренировал "Чертаново", саратовский "Сокол", "Кубань", "Академию Тольятти" и ФК "Тольятти". Ранее в СМИ появлялась информация, что Осинькин является претендентом на место главного тренера "Спартака", но красно-белых в итоге возглавил испанец Гильермо Абаскаль.
Осинькин рассказал, что "Крылья" предложили ему продлить контракт
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал, что клуб предложил ему и игрокам самарцев новые соглашения.
Фото: ФК "Крылья Советов"