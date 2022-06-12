- Я точно могу сказать, что не боюсь того, что Абаскаль может собраться и уехать. Надеюсь, что этого не произойдет, потому что человек не связан семейными узами. Он в этом плане свободный художник, способен самостоятельно принимать решения. И шанс работать в "Спартаке" для него - это все-таки вызов добиться титулов, высоких мест, - приводит слова Мележикова РИА Новости.
10 июня официальные интернет-ресурсы "Спартака" объявили о назначении в клуб нового главного тренера. Им стал 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль, ранее работавший в швейцарском "Базеле". 9 июня красно-белых покинул предыдущий главный тренер - 49-летний итальянец Паоло Ваноли, проработавший в клубе менее полугода. Одной из причин ухода Ваноли из "Спартака" были названы трудности специалиста в общении с семьей, проживающей в Италии.
Мележиков: не боюсь, что Абаскаль может собраться и уехать из "Спартака". Надеюсь, что этого не произойдет
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков высказался о возможном внезапном отъезде нового главного тренера испанца Гильермо Абаскаля.
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