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РПЛ назвала шесть претендентов на звание лучшего тренера сентября

Российская Премьер-лига объявила имена шести специалистов, которые поборются за награду лучшему тренеру сентября.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
В число номинантов вошли Хуан Карлос Карседо из "Спартака", Сандро Шварц из московского "Динамо", Дмитрий Игдисамов из ЦСКА, Сергей Семак из "Зенита", Сергей Булатов из "Крыльев Советов" и Срджан Благоевич из "Акрона".

Победителя определят по итогам трех голосований — среди экспертов РПЛ, специалистов "Матч Премьер" и болельщиков.

После девяти туров чемпионата России лидирует "Краснодар", набравший 21 очко. "Спартак", "Динамо" и ЦСКА отстают от первого места на два балла, а "Зенит" — на три. "Крылья Советов" с 11 очками занимают девятую строчку, "Акрон" с восемью баллами идет 13-м.

Источник: пресс-служба РПЛ

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