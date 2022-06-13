"Владимир безумно благодарен "Оренбургу" и, само собой, никуда не уйдёт. Клуб его взял, дали шансы, на него рассчитывает главный тренер Марцел Личка. Это вообще не обсуждается. А менять "Оренбург" мы не намерены. Готовы показать максимум результативности в синей футболке", - цитирует агента "Metaratings".
Напомним, Владимир Обухов выступает за "Оренбург" с начала 2022 года. До этого форвард получил полугодичную дисквалификацию от ФИФА за то, что в его крови был обнаружен допинг.
В минувшем сезоне Обухов провел 10 матчей в ФНЛ, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом завершается в конце июня, но у сторон есть опция продления соглашения.
"Обухов безумно благодарен "Оренбургу" и никуда не уйдет". Агент - о будущем форварда
Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы форварда "Оренбурга" Владимира Обухова, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Тамбов"