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СМИ: Даниил Уткин подпишет контракт с "Ростовом"

Полузащитник "Краснодара" Даниил Уткин продолжит карьеру в "Ростове".
Фото: РПЛ
По данным источника, представители клубов договорились о полноценном трансфере футболиста.

В предыдущем сезоне Уткин на правах аренды выступал за "Ахмат". 22-летний полузащитник принял участие в 28-ми матчах грозненцев в Российской Премьер-лиге, забил девять голов и отдал три результативные передачи. О желании оставить футболиста в команде лично заявлял наставник "Ахмата" Андрей Талалаев.

"Краснодар" завершил сезон национального первенства на 4-м месте в таблице – южане набрали 50 очков.

Источник: "РБ Спорт"


Уткин Д Краснодар Ростов
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