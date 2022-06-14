По данным источника, представители клубов договорились о полноценном трансфере футболиста.
В предыдущем сезоне Уткин на правах аренды выступал за "Ахмат". 22-летний полузащитник принял участие в 28-ми матчах грозненцев в Российской Премьер-лиге, забил девять голов и отдал три результативные передачи. О желании оставить футболиста в команде лично заявлял наставник "Ахмата" Андрей Талалаев.
"Краснодар" завершил сезон национального первенства на 4-м месте в таблице – южане набрали 50 очков.
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: Даниил Уткин подпишет контракт с "Ростовом"
Полузащитник "Краснодара" Даниил Уткин продолжит карьеру в "Ростове".
Фото: РПЛ