- У меня пока нет уверенности, что он заиграет в питерской команде. Явных козырей Бакаева я в "Спартаке" не увидел. По разным причинам он не смог там себя проявить в полной мере. Безусловно, он активен, лезет в атаку, передерживает мяч, как, кстати, все бразильцы. Но у зенитовских бразильцев, в отличие от экс-спартаковца, эта лишняя возня с мячом часто заканчивается взятием ворот. КПД явно выше, - цитирует Орлова "СЭ".
15 июня стало официально известно, что 25-летний экс-атакующий полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев подписал контракт с петербургским "Зенитом". Соглашение между игроком и руководством сине-бело-голубых было заключено по схеме "3+1", его переход состоялся в статусе свободного агента - без какой-либо трансферной компенсации красно-белым. В прошедшем сезоне Бакаев забил 3 гола и выполнил 8 ассистов в 36 матчах во всех турнирах за "Спартак", всего за первую команду красно-белых он провел 105 игр, отметившись 14 забитыми мячами и 29 голевыми передачами.
Орлов: нет уверенности, что Бакаев заиграет в "Зените". Его явных козырей я в "Спартаке" не увидел
Экс-телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение о перспективах полузащитника Зелимхана Бакаева в "Зените".
Фото: ФК "Спартак"