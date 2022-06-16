- Она очень много себе позволяет говорить того, чего она не должна говорить. Но в это ни я, ни вы, ни все мы не можем вмешиваться, и учить ее, как надо жить - это должен сделать ее муж. К ней обращаться бесполезно. Зарема - не хозяйка Бакаева, и она не может требовать от него ползать на четырех лапках и благодарить ее постоянно до гробовой доски, что "если бы не вы, дорогие мои Федуны, то я был бы никто", - передает слова Кавазашвили "Спорт день за днем".
Ранее жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова в своем медиа-блоге жестко раскритиковала 25-летнего атакующего полузащитника Зелимхана Бакаева, который по завершении прошедшего сезона перешел из "Спартака" в "Зенит" в статусе свободного агента в связи с истечением срока действия его контракта с красно-белыми. Финансовые предложения стороны Бакаева на переговорах о продлении контракта Салихова назвала "ударом ниже пояса" и "плевком в лицо".
Зарема – об уходе Бакаева из "Спартака": запрос бонуса за лояльность – это удар ниже пояса
Кавазашвили: Зарема - не хозяйка Бакаева и не может требовать от него ползать на четырех лапках
Экс-голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал критику полузащитника "Зенита" Зелимхана Бакаева со стороны жены владельца красно-белых Заремы Салиховой.
Фото: МатчПремьер