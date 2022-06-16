Стала известна сумма трансферной компенсации, которая будет уплачена "Ростовом" "Краснодару" за переход 22-летнего полузащитника Даниила Уткина, сообщают СМИ. По данным источника, она составит 2 миллиона евро.
Ранее пресс-служба "Ростова" официально объявила о трансфере 22-летнего хавбека "Краснодара" Даниила Уткина, контракт с игроком подписан сроком на 4 года. В прошедшем сезоне на счету игрока 10 голов и 3 результативных паса в 29 матчах во всех турнирах за "Ахмат", где он выступал на правах аренды, в том числе 5 голов прямыми ударами со штрафных.
Источник: "РБ Спорт"
СМИ озвучили размер трансферной компенсации за переход Уткина из "Краснодара" в "Ростов"
По данным источника, за трансфер в "Ростов" полузащитника Даниила Уткина "Краснодар" получит 2 миллиона евро.
Фото: РПЛ