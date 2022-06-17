Официальный телеграм-канал "Локомотива" сообщил об аренде 22-летнего атакующего полузащитника Ильи Берковского в "Пари Нижний Новгород". Футболист проведет в составе нижегородцев весь сезон-2022/2023.
В прошедшем сезоне Илья Берковский также выступал в аренде за "Нижний Новгород" и в 22 матчах во всех турнирах забил 3 гола, в том числе 1 в Российской премьер-лиге. Ранее стало известно об аренде в "Пари Нижний Новгород" полузащитника "Локомотива" Дмитрия Рыбчинского.
"Локомотив" объявил о повторной аренде Берковского в "Пари НН"
Полузащитник "Локомотива" Илья Берковский сезон-2022/2023 проведет в "Пари Нижнем Новгороде" на правах аренды.