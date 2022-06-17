Источник: в Турции неоднозначно воспринимают историю с интимным видео Дзюбы. Это осложняет переговоры с "Фенербахче"

Неожиданная причина усложнила возможный отъезд Артема Дзюбы в Турцию.
Фото: ФК "Зенит"
По данным источника, интимное видео с участием Дзюбы, которое попало в интернет в прошлом году, очень неоднозначно воспринимается в Турции. Сообщается, что это может стать серьезной преградой для потенциального перехода.

Напомним, Дзюба после окончания сезона официально покинул "Зенит". У форварда закончился контракт с сине-бело-голубыми. Артем Дзюба выступал за "Зенит" с 2015 года. В составе "Зенита" он стал четырехкратным чемпионом России. В нынешнем сезоне нападающий провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись 13-ю голами и десятью результативными передачами. Он закончил сезон вторым по системе гол+пас в РПЛ.

Источник: Eurostavka


Дзюба Фенербахче
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