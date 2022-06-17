"Сегодня с нами уже Денис Давыдов, игрок "Знамени Труда". Помните, как он несколько лет назад играл за "Спартак", а Федун его называл "русским Месси"? Денис неплохо провел сезон в ФНЛ-2, он привел в себя в форму, сбросил достаточно большое количество килограммов. Если все пойдет нормально, то в команде он останется. В случае чего, конечно, шанс ему предоставим", - цитирует Терюшкова "Матч ТВ".
Денис Давыдов является воспитанником "Спартака". В 2014-м году президент "Спартака" Леонид Федун, говоря о Давыдове, заявил, что в клубе растет "русский Месси". В итоге форвард провел за красно-белых 37 матчей, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач. Также он выступал за чешскую "Младу Болеслав", "Спартак Юрмала", "Пари НН", софийский "ЦСКА" и "Томь". Сейчас Давыдов принадлежит "Знамени труда".
В прошедшем сезоне в активе нападающего 21 матч в ФНЛ-2, девять голов и пять результативных передач. В этом году Давыдову исполнилось 27 лет.
Терюшков: помните, как Федун называл Давыдова "русским Месси"? Предоставим ему шанс в "Химках"
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал возможное подписание Дениса Давыдова.
Фото: ФК "Спартак"