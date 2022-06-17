Источник: капитан "Уфы" Никитин станет игроком "Химок"

Защитник "Уфы" Алексей Никитин перейдет в "Химки".
Фото: РПЛ
По данным источника, "Уфа" и "Химки" уже договорились о предстоящем трансфере. Сообщается, что Никитин подпишет с подмосковной командой контракт на два года.

Алексей Никитин выступает за "Уфу" с 2015 года. Он является капитаном уфимского клуба. В прошедшем сезоне защитник провел 23 матча в РПЛ, в которых отметился двумя забитыми голами. Контракт Никитина с клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 800 тысяч евро.

Никитин является воспитанником ЦСКА. Ранее он также выступал за "Амкар" и "Енисей".

Источник: РБ Спорт


Никитин УФА Химки
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