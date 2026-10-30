Мостовой - о Галактионове в "Локомотиве": назрело - надо убирать

"Мы же видим, что "Локомотив" трясет уже с начала сезона. Другое дело, что я остаюсь при своем мнении - они все равно выйдут из этой ситуации, потому что у них нормальный состав, хорошие футболисты. Они подтянутся выше.
Как я всегда говорю: играют футболисты, какая разница, кто там на бровке стоит? Назрело - надо убирать. А что делать?", - сказал Мостовой "Матч ТВ".
Михаил Галактионов возглавил "железнодорожников" в конце осени 2022 года. Соглашение с тренером действует до конца декабря 2028 года.
На данный момент красно-зеленые занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Вчера, 29 октября, команда лишилась шансов сыграть в плей-офф Кубка России, проиграв ЦСКА в групповом этапе (1:3).