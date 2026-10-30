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Мостовой - о Галактионове в "Локомотиве": назрело - надо убирать

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой ответил, встряхнет ли "Локомотив" уход Михаила Галактионова и нужно ли им это сейчас?
Фото: ФК "Локомотив"
Александр Мостовой поделился мнением, что главный тренер не играет ключевую роль в выступлениях команды.

"Мы же видим, что "Локомотив" трясет уже с начала сезона. Другое дело, что я остаюсь при своем мнении - они все равно выйдут из этой ситуации, потому что у них нормальный состав, хорошие футболисты. Они подтянутся выше.

Как я всегда говорю: играют футболисты, какая разница, кто там на бровке стоит? Назрело - надо убирать. А что делать?", - сказал Мостовой "Матч ТВ".

Михаил Галактионов возглавил "железнодорожников" в конце осени 2022 года. Соглашение с тренером действует до конца декабря 2028 года.

На данный момент красно-зеленые занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Вчера, 29 октября, команда лишилась шансов сыграть в плей-офф Кубка России, проиграв ЦСКА в групповом этапе (1:3).

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