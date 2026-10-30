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Игрок ЦСКА: у нас такие же шансы на чемпионство, как у "Зенита" и "Спартака"

Футболист ЦСКА Жоао Виктор высказался о шансах команды на чемпионство РПЛ в текущем сезоне.
Фото: ФК ЦСКА
Жоао Виктор считает, что ЦСКА, "Спартак", "Зенит" и "Краснодар" имеют одинаковые шансы на золото чемпионата.

"Не то чтобы у нас есть какая-то уверенность, но у нашей команды огромные шансы на успех. Мы сейчас находимся вверху таблицы РПЛ. Все команды, которые идут в лидерах, борются за титул. Кто выдержит этот период без потерь, тот и будет чемпионом.

У нас такие же шансы на чемпионство, как у "Зенита", "Спартака" или "Краснодара", - сказал Виктор "Чемпионату".

На данный момент в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует петербургский "Зенит", набрав 27 очков в 12 матчах. Далее идут московские "Динамо" и ЦСКА, имеющие в своем активе по 25 баллов. "Краснодар" и "Спартак" располагаются на 4 и 5 строчках соответственно, у них по 23 очка.

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