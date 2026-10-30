Ташуев объяснил поражение "Динамо" от "Акрона"

"Мне кажется, "Динамо" немного по инерции подумало: сейчас выйдем и раскатаем соперника. А нужно было прибавить в интенсивности игры и в обороне, вступать в контакт.Когда несколько раз убегаешь в атаку, а потом приходится по 60 метров возвращаться за спину, максимально тратишь силы", - сказал Ташуев Metaratings.
24 октября состоялся матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между тольяттинским "Акроном" и московским "Динамо". Встреча проходила на "Солидарность Самара Арене". Хозяева одержали победу над командой Сандро Шварца со счетом 3:1.