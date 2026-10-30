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Ташуев объяснил поражение "Динамо" от "Акрона"

Российский тренер Сергей Ташуев назвал причины поражения "Динамо" от "Акрона" в 12-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
Российский специалист добавил, что на невзрачную игру бело-голубых мог повлиять поздний прилет в Самару и раннее время игры. Он отметил, что во втором тайме команда смотрелась лучше, но ей просто не повезло забить.

"Мне кажется, "Динамо" немного по инерции подумало: сейчас выйдем и раскатаем соперника. А нужно было прибавить в интенсивности игры и в обороне, вступать в контакт.
Когда несколько раз убегаешь в атаку, а потом приходится по 60 метров возвращаться за спину, максимально тратишь силы", - сказал Ташуев Metaratings.

24 октября состоялся матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между тольяттинским "Акроном" и московским "Динамо". Встреча проходила на "Солидарность Самара Арене". Хозяева одержали победу над командой Сандро Шварца со счетом 3:1.

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