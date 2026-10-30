Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Велес
18:00
Спартак КостромаНе начат
Нижний Новгород
20:15
Арсенал ТулаНе начат

Форвард "Зенита" Аугусто оценил свою адаптацию в клубе

Нападающий "Зенита" Фелипе Аугусто высказался о своей адаптации в клубе.
Фото: ФК "Зенит"
Футболист рассказал, что адаптация проходит успешно.

"Оценю адаптацию как хорошую. Поначалу было непросто, потому что привыкал к стилю игры, к ритму, к новому для себя футболу вообще.
Но, честно скажу, когда забиваешь и помогаешь команде, всё складывается лучше и проще. Поэтому, повторюсь, оцениваю адаптацию как хорошую, но сейчас она стала еще лучше", - сказал Аугусто пресс-службе клуба.

Фелипе Аугусто перешел из турецкого "Трабзонспора" в петербургский "Зенит" в начале июля 2026 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 17 матчей и забил 4 гола. Соглашение футболиста с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость 22-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится