Форвард "Зенита" Аугусто оценил свою адаптацию в клубе

"Оценю адаптацию как хорошую. Поначалу было непросто, потому что привыкал к стилю игры, к ритму, к новому для себя футболу вообще.Но, честно скажу, когда забиваешь и помогаешь команде, всё складывается лучше и проще. Поэтому, повторюсь, оцениваю адаптацию как хорошую, но сейчас она стала еще лучше", - сказал Аугусто пресс-службе клуба.
Фелипе Аугусто перешел из турецкого "Трабзонспора" в петербургский "Зенит" в начале июля 2026 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 17 матчей и забил 4 гола. Соглашение футболиста с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость 22-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.