Тренер "Локомотива" поддержал решение Батракова уйти из клуба

"Я думаю, в этой ситуации он правильно поступил. Потому что нет гарантий, когда мы вернёмся, а у человека есть мечта. И вот эта мечта - услышать гимн, играть в Лиге чемпионов и прогрессировать.Я очень рад, что в первую очередь это его желание - играть в Лиге чемпионов, и тому, как качественно и уверенно он это делает", - сказал Хапов "Матч ТВ".
Алексей Батраков выступал за основную команду "Локомотива" с января 2024 по август 2026 года. Летом он перешел в стамбульский "Галатасарай". На данный момент хавбек провел 3 матча и отметился двумя забитыми голами в рамках Лиги чемпионов.