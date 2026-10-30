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Тренер "Локомотива" поддержал решение Батракова уйти из клуба

Тренер вратарей "Локомотива" Заур Хапов высказался о переходе Алексея Батракова в "Галатасарай".
Фото: ФК "Галатасарай"
Бывший голкипер сборной России и "Локомотива" поддерживает решение Батракова о переходе в "Галатасарай", так как полузащитник мечтает играть в Лиге чемпионов.

"Я думаю, в этой ситуации он правильно поступил. Потому что нет гарантий, когда мы вернёмся, а у человека есть мечта. И вот эта мечта - услышать гимн, играть в Лиге чемпионов и прогрессировать.
Я очень рад, что в первую очередь это его желание - играть в Лиге чемпионов, и тому, как качественно и уверенно он это делает", - сказал Хапов "Матч ТВ".

Алексей Батраков выступал за основную команду "Локомотива" с января 2024 по август 2026 года. Летом он перешел в стамбульский "Галатасарай". На данный момент хавбек провел 3 матча и отметился двумя забитыми голами в рамках Лиги чемпионов.

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