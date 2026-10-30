Тренер "Локомотива" поддержал решение Батракова уйти из клуба

Фото: ФК "Галатасарай"

"Я думаю, в этой ситуации он правильно поступил. Потому что нет гарантий, когда мы вернёмся, а у человека есть мечта. И вот эта мечта - услышать гимн, играть в Лиге чемпионов и прогрессировать.